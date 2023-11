Mark van Bommel. “FC Porto é uma equipa muito esperta e astuta”

O treinador do Antuérpia, Mark van Bommel, deixou elogios ao FC Porto, em vésperas de mais uma jornada da Liga dos Campeões.

“Aprendi naquele primeiro jogo que o FC Porto é uma equipa muito esperta e astuta, que joga há bastante tempo a um alto nível e que fica tranquila em situações adversas. O Pepe é um rochedo de experiência, não se deixa impressionar e sabe usar bem as suas qualidades. Não foi famoso o FC Porto ter perdido com o Estoril, mas estas coisas não são assim tão importantes e os atletas estão mais do que vacinados para lidar com as derrotas”, referiu o técnico neerlandês.

A equipa belga ainda não pontuou e Van Bommel reconhece que “a situação é difícil”.

“Não faz diferença com quem vamos jogar, mas perdemos com o Barcelona (5-0), fizemos uma boa primeira parte contra o Shakhtar, mas acabámos por perder. Estamos a aprender. Contra o FC Porto, jogámos bem durante a primeira parte, mas, na segunda, o FC Porto dominou e marcou logo aos 40 segundos. Se virmos esses golos que sofremos, podemos dizer que foram jogadas de alto nível. Não quero dizer com isto que não podemos bater o FC Porto, mas perder por 4-1 com eles foi uma forma de aprendermos”, acrescentou.

Os dragões recebem o Antuérpia, esta terça-feira, a partir das 20h00, em partida da quarta jornada da fase de grupos da Champions.