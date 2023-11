Golo de Guzzo aproxima Goiás de Evangelista de lugar de manutenção

O Goiás, orientado pelo português Armando Evangelista, venceu em casa do Coritiba, por 1-0, e está mais perto de um lugar de manutenção.

O único golo da partida foi apontado pelo único jogador português do plantel. Raphael Guzzo, ex-Chaves e Vizela, marcou o golo do triunfo aos 70 minutos de jogo numa recarga.

Com este resultado, o Goiás volta a vencer um jogo após quatro partidas consecutivas sem ganhar.

A equipa de Evangelista ultrapassa o Vasco da Gama e está agora no 17.º lugar - o primeiro de despromoção -, com 35 pontos. Cruzeiro, Santos e Bahia estão a dois pontos de distância, numa altura em que faltam seis jogos para o fim do campeonato.

No final do encontro, o treinador português que levou o Arouca ao apuramento para a Liga Conferência acredita na permanência da equipa.

"Acho que a sequência do Brasileirão não favorece o Goiás. A nossa força é o coletivo, a parte física, nossa organização. Acho que estamos a sentir demasiado a sequência de jogos de quarta, domingo, quarta, domingo. Só há um caminho: é acreditar e continuar trabalhando. Eu continuo a acreditar no processo, no trabalho e é dessa forma que vamos fazer, sabendo que a tarefa é árdua", disse.