Capitão do Fluminense vai assinar pelo Nottingham Forest

Nino, central do Fluminense, está a caminho do Nottingham Forest após a conquista da Libertadores.

Segundo a imprensa brasileira, o Forest vai pagar a cláusula de rescisão do central de 26 anos, fixada nos 7 milhões de euros. O Fluminense recebe 60% desse valor, sendo que o resto vai para o Criciúma, clube onde foi formado.

O tricolor do Rio de Janeiro vai ficar ainda com 20% de uma futura transferência de Nino.

O central, de 26 anos, já foi chamado à seleção brasileira e é figura do Fluminense nas últimas cinco temporadas. Esta época, chamou ainda mais à atenção com a caminhada triunfante do clube carioca na Libertadores.

Foi Nino que levantou o troféu de campeão da Libertadores no Maracanã, na noite de sábado, após a vitória frente ao Boca Juniors.

O defesa tinha mais um ano de contrato e opta por sair no fim da época. Segundo a "Globoesporte", Nino já teve propostas no verão, mas ficou até final da temporada a pedido do treinador Fernando Diniz.

Agora, Nino vai cumprir com o objetivo assumido de jogar no futebol europeu. Após rejeitar o Almería e Besiktas, Nino vai rumar à Premier League, onde encontrará mais dois centrais brasileiros: Felipe e Murilo.