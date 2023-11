Real Madrid empata antes de defrontar Braga

O Real Madrid empatou 0-0 com o Rayo Vallecano, para a 12.ª jornada da Liga espanhola de futebol, antes de receber o Sp. Braga para a Liga dos Campeões, e permitiu ao Girona isolar-se na liderança.

Numa partida em que o guarda-redes do Rayo Vallecano Stole Dimitrievski esteve em plano de destaque, ao negar o golo a Federico Valverde, aos cinco minutos, e Joselu, aos 39, o Real Madrid foi superior, mas pecou pela falta de eficácia.

Os merengues criaram ainda perigo por Vinícius, aos 48 minutos, Joselu, aos 55, Rodrigo, aos 71 e aos 90+2, e Jude Bellingham, aos 73, mas o Rayo Vallecano, do luso-cabo-verdiano Bebé e de Falcão (ex-FC Porto), ergueu uma muralha defensiva intransponível no Santiago Bernabéu.

O Real Madrid, que estava obrigado a vencer o dérbi com o Rayo Vallecano para encostar no líder Girona, que soma 31 pontos, segue na segunda posição da LaLiga, com 29 pontos, com dois de vantagem sobre o FC Barcelona, terceiro, com 27.

O Rayo Vallecano, que somou o oitavo jogo no campeonato sem perder, ocupa o nono lugar da tabela classificativa, com 18 pontos, os mesmos do Valência (8.º) e a um da Real Sociedad (7.ª).

O Athletic Bilbau venceu por 3-2 em casa do Villarreal, com uma primeira meia hora de jogo demolidora que lhe rendeu os três golos, por Ruiz de Galarreta, aos dois minutos, e pelos irmãos Nico e Iñaki Williams, aos 22 e 30.