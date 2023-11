Mourinho ganha com dois golos nos descontos

A Roma, treinada por Mourinho, marcou dois golos nos descontos para vencer 2-1 em casa o Lecce, na 11.ª jornada da Liga italiana de futebol, subindo ao oitavo lugar do campeonato.

A figura de herói pertenceu ao belga Lukaku, que aproveitou uma interceção incompleta a um passe de Dybala para fazer o 2-1 aos 90+4 minutos, redimindo-se do penálti falhado logo aos cinco minutos.

Com Rui Patrício na baliza, a formação romana teve dificuldades em criar jogadas de ataque e foi punida por isso aos 72, com Almqvist a adiantar o Lecce no Olímpico.

Já com Renato Sanches em campo, Mourinho lançou também o iraniano Azmoun e o polaco Zalewski, e ambos deram frutos: o polaco encontrou a cabeça do avançado para o empate, aos 90+1, antes do momento heroico de Lukaku.

A Roma voltou às vitórias depois da visita ao Inter Milão (1-0) e soma 17 pontos no oitavo lugar, os mesmos da Fiorentina, sétima, enquanto o Lecce é 11.º, com 13, e não venceu nos últimos cinco encontros.

Com Dany Mota em campo a partir dos 85 minutos, o Monza foi a casa do Verona vencer por 3-1 e nos últimos cinco jogos só perdeu um, ascendendo ao nono posto, com 16 pontos.

Do outro lado, o Verona caiu para os lugares de despromoção, estando em 18.º com oito pontos, tendo hoje sofrido a quarta derrota consecutiva.

O Cagliari saiu da zona de descida com a segunda vitória seguida, e terceiro jogo consecutivo sem perder na Serie A, ao bater o 15.º classificado, o Génova, por 3-1.