Girona mantém sonho e lidera

O Girona foi a Pamplona vencer o Osasuna por 4-2, em jogo de reviravoltas da 12.ª jornada da Liga espanhola, que lidera, provisoriamente, de forma isolada à frente do Real Madrid.

No Estádio El Sadar, Ivan Martin, aos 16 minutos, adiantou o Girona, mas um bis do croata Ante Budimir (25 e 55) virou o resultado para os anfitriões.

Os catalães conseguiram, no entanto, dar nova volta ao resultado na parte final, com golos dos ucranianos Artem Dovbyk (71 minutos) e Viktor Tsygankov (80) e de Aleix Garcia (90).

Desta forma, o emblema catalão isolou-se, à condição, no primeiro lugar, com 31 pontos, contra os 28 do Real Madrid, segundo colocado, que no domingo recebe o Rayo Vallecano. O Osasuna prossegue em 11.º, com 13.