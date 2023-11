Bruno Fernandes deu a vitória ao Manchester United

Um golo do futebolista português Bruno Fernandes permitiu ao Manchester United bater o Fulham (1-0), de Marco Silva, na abertura da 11.ª jornada da Liga inglesa, colocando os “red devils” na rota dos triunfos.

Depois dos desaires ante o rival Manchester City (3-0), para o campeonato, e Newcastle, pelo mesmo resultado, que ditou a eliminação da Taça da Liga, os “red devils” estiveram perto de somar o terceiro jogo seguido sem vencer, mas o médio luso apareceu, aos 90+1 minutos, para disparar colocado para o fundo das redes de Leno, num lance em que João Palhinha não ficou isento de culpas, ao aliviar a bola para o companheiro de equipa da seleção.

No Craven Cottage, além de Bruno Fernandes, também Diogo Dalot alinhou de início pelo emblema de Manchester.

Com este triunfo, o Manchester United sobe, provisoriamente, ao sexto posto, com 18 pontos, enquanto o Fulham segue no 14.º, com 12.