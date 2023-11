Bernardo ‘bisa’ e ajuda City a ascender à liderança provisória na Premier League

No Estádio Etihad, em Manchester, o médio luso marcou o segundo golo do campeão inglês, aos 33 minutos, depois do extremo Doku (30) ter inaugurado o marcador, e antes do defesa Akanji (37) anotar o terceiro, deixando o desafio, praticamente, resolvido.



No segundo tempo, Foden rendeu o desinspirado Haaland para ser o autor do quarto golo, aos 64 minutos, instantes antes de Matheus Nunes ser lançado por Pep Guardiola, que hoje deixou Rúben Dias no ‘banco’.



Na reta final, Sinisterra (74) marcou o tento de honra dos ‘cherries’, que voltaram a sofrer mais dois golos, novamente por Bernardo Silva (84) e, mais uma vez, servido por Doku – acabou o desafio com quatro assistências, – com Aké (89) a fechar a contagem.

Esta vitória, a terceira seguida, permite ao City passar a ocupar a primeira posição, com 27 pontos, contra os 26 do Tottenham (segundo posicionado), que recebe o Chelsea na segunda-feira, e os 24 do Arsenal (terceiro), que joga hoje em St. James’ Park, com o Newcastle (sétimo).