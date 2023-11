A Real Sociedad, adversária do Benfica na Liga dos Campeões, perdeu 1-0 diante do FC Barcelona. O golo do triunfo foi apontado por Ronald Araújo em tempo de descontos.

A equipa basca dominou a partida e teve mais ocasiões de golo. Só Ter Stegen impediu outro resultado.

Os melhores da Real Sociedad foram Kubo, Merino e Berrenetxea.

Os portugueses João Cancelo e João Félix foram titulares, mas estiveram apagados e saíram aos 69 minutos.