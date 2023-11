Pancadaria no Rio de Janeiro leva CONMEBOL a ponderar final da Libertadores à porta fechada

A CONMEBOL, Confederação Sul-Americana de Futebol, está a ponderar realizar a final da Copa Libertadores à porta fechada, depois de cenas de pancadaria nos últimos dias entre adeptos do Fluminense e do Boca Juniors nas ruas e praias do Rio de Janeiro.

São esperados mais de 100 mil argentinos nas ruas do Rio de Janeiro, muitos deles sem bilhete para assistir à final da competição neste sábado, no Maracanã, casa do Fluminense.

Os primeiros adeptos começaram a chegar à cidade no início da semana e há vários relatos de confrontos entre adeptos, principalmente na zona de Copacabana na noite de quinta-feira.

A polícia foi obrigada a intervir na praia de Copacabana e chegou a utilizar balas de borracha e gás pimenta.

Numa breve nota oficial, a CONMEBOL "convoca todos os adeptos de Boca Juniors e Fluminense a compartilharem os momentos de alegria e celebração que nosso futebol nos proporciona. Os valores do desporto que mais nos apaixona devem inspirar comportamentos de paz e harmonia. Por esta razão, repudiamos os atos de violência e racismo que possam ocorrer no âmbito desta final."

O Boca Juniors-Fluminense joga-se este sábado, a partir das 20h00.