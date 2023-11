Pai de Luis Díaz vai ser libertado por guerrilha

O pai de Luis Díaz vai ser libertado pela guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN), segundo anunciou um porta-voz da organização criminosa.

"O ELN vai libertar o pai do jogador Luis Díaz o quanto antes", afirmou Juan Carlos Cuéllar, em Bogotá.

Não há mais detalhes sobre a data da libertação do pai do antigo jogador do FC Porto, ainda que esta tenha sido a primeira vez que a organização tenha falado publicamente e assumido o sequestro.

Os pais de Luis Díaz foram sequestrados no sábado em La Guajira, Barrancas. A mãe do antigo jogador do FC Porto foi libertada durante a perseguição policial, mas o pai ainda não foi encontrado.

As autoridades colombianas oferecem uma recompensa de 200 mil pesos - cerca de 46 mil euros - a quem partilhar informações sobre o paradeiro do pai de Luis Díaz. Centenas de militares estão no terreno nas operações de busca e salvamento.

De acordo com o "La Semana", a chefia do ELN não estava a par que o sequestro tinha acontecido, que terá sido levado a cabo por uma delegação no norte do país.

Luis Díaz, de 26 anos, ficou fora do jogo frente ao Bournemouth, da Taça da Liga ingesa, e o treinador Jurgen Klopp anunciou, esta sexta-feira, que o regresso do colombiano às opções neste fim-de-semana contra o Luton Town "depende da sua vontade".

Díaz jogou no FC Porto durante duas épocas e meia, entre 2019 e 2022. Marcou 41 golos e registou 15 assistências em 125 partidas disputadas. Custou perto de 50 milhões de euros ao Liverpool.