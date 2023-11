Bola de Ouro passa a ser entregue também pela UEFA

A UEFA chegou a acordo com o grupo "Amaury", dono da revista francesa "France Football" e do jornal "L'Équipe", para a organização conjunta da Bola de Ouro, gala que distingue os melhores do futebol a cada temporada.

O objetivo, segundo a nota oficial, é "aumentar o prestígio e o alcance dos prémios e que eles sirvam o propósito de união e colaboração no desporto."

O grupo "Amaury" vai continuar a supervisionar o processo de votação. A UEFA irá contribuir com o seu conhecimento da modalidade, comercialização dos direitos e a organização da gala de atribuição dos prémios.

A Bola de Ouro terá ainda dois novos prémios: melhor treinador de futebol masculino e feminino.

Os restantes prémios continuarão na programação: Bola de Ouro masculina, Bola de Ouro feminino, Troféu Kopa - que distingue o melhor sub-21 -, Troféu Yashin - melhor guarda-redes -, Troféu Gerd Muller - melhor marcador da época -, melhor clube da época masculino e feminino e Prémio Sócrates para trabalho humanitário.

"A Bola de Ouro é o prémio individual mais prestigiante dos últimos 70 anos. É uma marca na história do futebol. A UEFA e a Bola de Ouro são sinónimos de excelência e, por isso, a nossa parceria é uma mistura natural que promete ser excecional", disse Aleksander Ceferin, presidente da UEFA.

A Bola de Ouro foi parceira da FIFA entre 2010 e 2015. Após o fim da ligação, o organismo que tutela o futebol mundial criou o prémio The Best para eleger o melhor jogador do mundo.

Portugal conta com três vencedores da Bola de Ouro: Cristiano Ronaldo venceu cinco vezes, em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, Eusébio conquistou em 1965 e Luís Figo em 2000. Esta época, o melhor português foi Bernardo Silva, em nono.