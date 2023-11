Título em aberto. Palmeiras recupera de três golos de desvantagem e vence em casa do Botafogo

Está reaberta a luta pelo título de campeão brasileiro. O Palmeiras venceu em casa do Botafogo, por 4-3, depois de ter estado a perder por 3-0 ao intervalo.

A equipa da casa, líder do campeonato durante praticamente toda a época, arrasou o Palmeiras na primeira parte. Carlos Eduardo abriu o marcador aos 31 minutos, Tchê Tchê fez o segundo com um grande remate de fora da área aos 30 minutos e Júnior Santos ainda dilatou vantagem aos 36.

Tudo parecia encaminhado para uma vitória tranquila do Botafogo, que daria um passo importante rumo ao título de campeão. Mas tudo mudou na segunda parte.

O jovem Endrick - a caminho do Real Madrid - mexeu com o jogo. Aos 49 minutos reduziu a desvantagem após uma grande jogada individual. Tudo se complicou para a equipa do Rio de Janeiro com a expulsão de Adryelson aos 76 minutos.

Aos 83, Tiquinho Soares falhou um penálti para o Botafogo e o Palmeiras conseguiu o que parecia impossível: Endrick bisou aos 84, José López empatou aos 89 e Murilo completou a reviravolta aos 99 minutos de jogo.

Contas feitas, o Botafogo segue líder, com 59 pontos, mas agora apenas mais três do que o Palmeiras e seis do que o Grémio. São já três jogos seguidos sem vencer para a equipa que esta época já foi treinada por Luís Castro e Bruno Lage.

Ainda assim, o Botafogo tem menos um jogo realizado do que as restantes equipas. Faltam sete jornadas para o final do campeonato.