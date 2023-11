Palmeiras recuperou desvantagem, mas Abel não fala do título

A vitória do Palmeiras em casa do Botafogo deixa o campeão em título cada vez mais próximo da liderança. No entanto, o treinador Abel Ferreira recusa falar do título.

As quatro vitórias consecutivas do Palmeiras deixam a equipa a apenas três pontos do Botafogo, ainda que a equipa do Rio de Janeiro tenha menos um jogo disputado. No final da partida, o treinador não muda o objetivo.

"Só uma equipa no Brasil é capaz de fazer o que fizemos aqui, quer gostem ou não, com ou sem títulos. Só uma equipa é capaz de fazer esse tipo de jogos, que é a nossa. E mais uma vez essa equipa mostrou a mentalidade que tem, a força que tem e foi uma vitória importante para nós. O objetivo não vai mudar. É um jogo de cada vez e cada jogo jogar para ganhar", disse.

Abel Ferreira entregou o título de campeão ao Botafogo há vários meses e garante que não volta atrás com a palavra.

"Não vou alterar aquilo que disse há uma volta quando o Botafogo ganhou na nossa casa. Disse que o Botafogo tinha tudo para ser campeão e a única equipe que só depende deles para ser campeão. Portanto tem essa vantagem e isso não vou alterar. Nós vamos procurar a fazer nossos jogos. Temos jogos difíceis, quem conhece o Brasileirão, como eu agora conheço, sabe", termina.

Até ao final do campeonato, o Palmeiras vai receber o Athletico Paranaense, Internacional, América Mineiro e Fluminense. Visita o Flamengo, Fortaleza e Cruzeiro.