Guerrilheiros sequestraram pais de Luis Díaz

O Governo colombiano confirma que os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) foram os responsáveis pelo sequestro dos pais de Luis Díaz.

Otty Patiño, chefe da equipa de negociação, exige a libertação imediata do pai do jogador do Liverpool.



Os pais de Luis Díaz foram sequestrados no sábado em La Guajira, Barrancas. A mãe do antigo jogador do FC Porto foi libertada durante a perseguição policial, mas o pai ainda não foi encontrado.



As autoridades colombianas oferecem uma recompensa de 200 mil pesos (cerca de 46 mil euros) a quem partilhar informações sobre o paradeiro do pai de Luis Díaz.



Centenas de militares estão no terreno nas operações de busca e salvamento.