Época terminada. Neymar operado esta quinta-feira

O futebolista brasileiro Neymar foi operado com sucesso, em Belo Horizonte, ao joelho esquerdo e deverá ter alta nos próximos dias, para depois iniciar a sua recuperação.

De acordo com a Globo Esporte, a intervenção durou cerca de quatro horas e foi executada por uma equipa liderada por Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira e do Atlético Mineiro. Lasmar já tinha operado Neymar por duas vezes.

Segundo a mesma publicação, é esperado que o jogador de 31 anos tenha alta no início da próxima semana, iniciando depois um longo processo de recuperação, que pode durar até 10 meses.

Isto significa que Neymar não joga mais esta temporada, a sua primeira como jogador do Al Hilal, equipa da Arábia Saudita liderada pelo técnico português Jorge Jesus e que conta também com o médio Rúben Neves.

O antigo avançado de PSG, FC Barcelona e Santos lesionou-se em 17 de outubro ao serviço do Brasil, num encontro frente ao Uruguai (derrota por 2-0), de apuramento para o Mundial 2026. Neymar sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior e menisco do joelho esquerdo.