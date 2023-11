Bas Dost suspende carreira após ser diagnosticado com miocardite

O avançado Bas Dost vai suspender a carreira após ter sido diagnosticado com miocardite, na sequência da paragem cardíaca que sofreu durante um jogo nos Países Baixos frente ao AZ Alkmaar.

O antigo jogador do Sporting, hoje no NEC, explica que "há vários motivos para o músculo do coração ficar inflamado e as consequências podem ser muito sérias".

"Tive sorte que me ressuscitaram dentro de campo. Não consigo explicar o quão agradecido estou aos médicos do NEC e do AZ Alkmaar pela ajuda dentro de campo", continua.

Bas Dost vai realizar mais testes e volta a casa para recuperar totalmente. "Só depois disso é que conseguirei tomar decisões sobre o meu futuro. Por agora, vou tirar uma pausa do futebol e passar tempo com a minha família. Espero que todos respeitem isso."

"Nos próximos meses voltarei ao NEC e espero, um dia, contar a minha história", continua. Bas Dost garantiu ainda que a miocardite "nada tem a ver com vacinação".

O avançado caiu inanimado durante a partida entre o AZ Alkmaar e o NEC, do campeonato holandês, mas foi reanimado dentro de campo e saiu do relvado já com sinais de vida.

Bas Dost, de 34 anos, jogou no Sporting durante três temporadas, entre 2016 e 2019. Marcou 93 golos em 127 jogos disputados e venceu uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.

Ao longo da carreira, jogou ainda no Emmen, Heracles Almelo, Heerenveen, Wolfsburgo, Eintracht Frankfurt, Club Brugge e Utrecht.