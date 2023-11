O RB Salzburgo, adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, apurou-se para os quartos de final da Taça da Áustria.

O triunfo contra o Hartberg surgiu apenas no desempate por penáltis (5-4), após o 1-1 no final do prolongamento.

Os tentos da partida foram apontados por Entrup (aos 67 minutos) para os da casa, e Ratkov, para o Salzburgo, aos 77.

A partida contra os encarnados, na Áustria, está marcada para 12 de dezembro.