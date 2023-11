Antuérpia segue em frente na Taça

O Antuérpia, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, apurou-se para os oitavos de final da Taça da Bélgica, ao vencer fora o Lierse, do segundo escalão, por 4-1.

Em Lier, Alderweireld, LLenikhena, De Laet e Oulare, com um golo na própria baliza, marcaram para o Antuérpia.

Já Van Acker ainda reduziu de penálti.

O FC Porto, segundo colocado do Grupo H, com seis pontos, recebe o conjunto belga, quarto, com zero, em 7 de novembro, no Dragão, para a quarta jornada da Liga dos Campeões.