Se não fosse por Ronaldo, Messi "teria 15 Bolas de Ouro"

Lionel Messi teria 15 Bolas de Ouro se Cristiano Ronaldo não tivesse sido jogador de futebol durante a mesma era. A opinião é de Lautaro Martínez, colega de equipa de Messi na seleção, depois do argentino ter conquistado o galardão pela 8.ª vez na carreira.

Martínez, que também esteve na gala em Paris, deu o seu ponto de vista em declarações à ESPN.

"Se o Messi não tivesse partilhado a era com o Cristiano Ronaldo, teria vencido a Bola de Ouro 15 vezes", afirmou.

Lionel Messi, que atualmente representa o Inter Miami, ultrapassou a concorrência de Haaland, do Manchester City, e de Mbappé, do PSG. A vitória no Mundial de Futebol do Qatar, no final do ano passado, foi fundamental para Messi conquistar a 8ª Bola de Ouro da carreira.

Bernardo Silva ficou em nono lugar e Rúben Dias na 30ª posição.

Cristiano Ronaldo, atualmente no Al-Nassr, não esteve nos 30 finalistas. O português venceu cinco vezes o galardão, em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017. Messi conquistou em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2021.