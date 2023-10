Mundial de 2034 vai realizar-se na Arábia Saudita, confirma Infantino

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, confirmou esta terça-feira que o Campeonato do Mundo de futebol de 2034 vai realizar-se na Arábia Saudita, depois do país ter sido o único a apresentar candidatura para organizar a competição.

"O maior espetáculo na Terra vai ser organizado por Canadá, México e Estados Unidos - na América do Norte - em 2026. As próximas duas edições vão acontecer em África (Marrocos) e Europa (Portugal e Espanha), com três jogos de celebração jogados na América do Sul (Argentina, Paraguai e Uruguai) em 2030 e Ásia (Arábia Saudita) em 2034", escreveu o máximo representante da organização de futebol.

"Três edições, cinco continentes e 10 países envolvidos nos jogos do torneio. Isto é que é tornar o futebol global", sublinha Infantino.