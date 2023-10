Lula elogia Messi. "Deveria servir de exemplo aos jogadores brasileiros"

Lula da Silva, Presidente do Brasil, acredita que Lionel Messi deveria ser "um exemplo para os jogadores brasileiros."

No dia seguinte ao astro argentino vencer a sua 8.ª Bola de Ouro, em Paris, Lula deixou o recado na rede social "X": "Sucesso não combinado com noitada".

"O Messi deveria servir de exemplo aos jogadores brasileiros. O cara com 36 anos, campeão do mundo, com Bola de Ouro e tudo. O Messi precisa ser inspiração de dedicação para essa molecada. Quem quiser ganhar Bola de Ouro tem que se dedicar, tem que ser profissional. Não combina com farra, não combina com noitada", disse.



Lionel Messi, que atualmente representa o Inter Miami, ultrapassou a concorrência de Haaland, do Manchester City, e de Mbappé, do PSG. ~

A vitória no Mundial de Futebol do Qatar, no final do ano passado, foi fundamental para Messi conquistar a 8ª Bola de Ouro da carreira.

Bernardo Silva ficou em nono lugar e Rúben Dias na 30ª posição