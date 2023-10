Messi conquista 8ª Bola de Ouro

O astro argentino Lionel Messi conquistou esta segunda-feira a 8ª Bola de Ouro da sua carreira.

Lionel Messi, que atualmente representa o Inter Miami, ultrapassou a concorrência de Haaland, do Manchester City, e de Mbappé, do PSG.



A vitória no Mundial de Futebol do Qatar, no final do ano passado, foi fundamental para Messi conquistar a 8ª Bola de Ouro da carreira.

No discurso da vitória, o antigo jogador de Barcelona e PSG partilhou a Bola de Ouro com os "companheiros da seleção". "Mais uma vez, este prémio vem na sequência do conseguido com a seleção da Argentina”, afirmou.

“Creio que é uma prenda para todo o grupo, o corpo técnico e para toda a gente da Argentina”, declarou Lionel Messi.

O avançado argentino deixou ainda palavras de elogio para Haaland e Mbappé, que fizeram uma grande época, salientou.



Messi prevê que o norueguês e francês poderão ganhar as próximas edições da Bola de Ouro.

Bernardo Silva ficou em nono lugar e Rúben Dias na 30ª posição.