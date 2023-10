Encontrado corpo no estádio do Nápoles após jogo com o Milan

Foi encontrado o corpo de um homem de 42 anos, na madrugada desta segunda-feira, num parque de estacionamento abandonado do Estádio Diego Armando Maradona, casa do Nápoles, que jogou com o AC Milan no domingo.

Segundo a imprensa italiana, que cita o testemunho de um amigo da vítima à polícia, os dois tentaram aceder ao estádio sem bilhetes, através de um túnel existente na zona do setor para os adeptos visitantes.

O amigo relatou ter desistido da ideia ao ver o acesso bloqueado por uma viga. A vítima terá tentado escalar a estrutura e caído de uma altura de cerca de 20 metros.

O Nápoles empatou com o Milan, no domingo, por 2-2.