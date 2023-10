Bernardo Silva foi um dos dez melhores jogadores do mundo em 2023 para a revista "France Football", que atribui a Bola de Ouro.

O médio internacional português do Manchester City está, seguramente, no "top-10" - ainda por ordenar - do prestigioso galardão. Rúben Dias, também do City, surge no 30.º e último lugar do "ranking" de nomeados.

(em atualização)