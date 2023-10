Bernardo Silva em nono no "ranking" da Bola de Ouro

Bernardo Silva é o nono melhor jogador do mundo em 2023 para a revista "France Football", que atribui a Bola de Ouro.

O médio internacional português do Manchester City repete o lugar de 2019 e termina a "contagem" entre Luka Modric (Real Madrid), que é 10.º e Victor Osimhen (Nápoles). Rúben Dias, também do City, surge no 30.º e último lugar do "ranking" de nomeados.

Já o prémio de "melhor Sub-21" da Europa fica para Jude Bellingham (médio do Real Madrid).

(atualizado às 20h12)