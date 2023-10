Atenção, FC Porto. Shakhtar chega às meias-finais da Taça

O Shakhtar Donetsk, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, apurou-se para as meias-finais da Taça da Ucrânia, após vencer por 3-0 no terreno do Viktoria, que era o único representante dos escalões inferiores.

Em Kiev, esta segunda-feira, no primeiro jogo dos quartos de final, o Shakhtar bateu o atual segundo classificado da segunda divisão com golos de Nazaryna, aos 17 minutos, Zubkov, aos 20, e Rakitskyi, aos 90+1.

O emblema de Donetsk é recordista de conquistas da Taça da Ucrânia, juntamente com o Dinamo Kiev, ambos com 13 títulos. O emblema da capital já foi eliminado na atua edição da prova.

Na presente temporada, o Shakhtar é rival do FC Porto no Grupo H da Liga dos Campeões, juntamente com Barcelona e Antuérpia.