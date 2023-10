Pais de Luis Diaz sequestrados na Colômbia

Já o Ministério Público colombiano anunciou que foi ativado um plano para tentar encontrar a família do jogador do Liverpool e ex-FC Porto.

"A partir do momento em que tomámos conhecimento do sequestro dos pais do jogador colombiano Luis Díaz, em Barrancas, La Guajira, uma equipa especializada de promotores, funcionários do Corpo Técnico de Investigações, e investigadores da Polícia e Militar de Gaula estão em ação urgente no sentido de saber a localização destas pessoas, esclarecer os factos e encontrar os responsáveis". escrevem no Twitter.

O Liverpool defronta este domingo o Nottingham Forest.

[atualizado às 00h57]