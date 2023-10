City derrota United em Old Trafford

O Manchester City venceu, fora, o Manchester United, por 3-0, em partida da jornada 10 da liga inglesa.

Os golos do tricampeão inglês foram apontados por Haaland (que bisou) e Foden.

O avançado norueguês soma e segue e tem já 13 golos em 15 jogos esta temporada.

Quatro portugueses foram titulares: Rúben Dias e Bernardo Silva, do lado dos citizens, e Dalot e Bruno Fernandes, do lado dos “red devils”.

Na tabela da Premier League, o primeiro lugar é do Tottenham, com 26 pontos, seguido por Arsenal e City, com 24. Já o United tem 15.