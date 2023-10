Bas Dost cai inanimado em partida do campeonato holandês

O avançado Bas Dost, antigo do jogador do Sporting, caiu inanimado durante a partida entre o AZ Alkmaar e o NEC, do campeonato holandês.

O jogador, de 34 anos, foi prontamente assistido ainda no relvado e, já na maca, levantou o braço.

Segundo o De Telegraaf, Dost foi já transportado para o hospital.

A partida foi suspensa a poucos minutos do fim. O NEC vencia por 2-1.

Em declarações à ESPN holandesa, Wilco van Schaik, diretor do NEC, revelou quais foram as primeiras palavras de Dost: "O árbitro Jeroen Manschot indicou que ele tinha dado sinal de vida e tinha perguntado se podíamos dizer à sua família que ele estava consciente. Tivemos sorte de a equipa médica ter chegado rápido ao local".



[em atualização]