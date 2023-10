Bas Dost cai inanimado em partida do campeonato holandês. Jogador já reagiu

O avançado Bas Dost, antigo do jogador do Sporting, caiu inanimado durante a partida entre o AZ Alkmaar e o NEC, do campeonato holandês. Jogador já deixou mensagem nas redes sociais.

O jogador, de 34 anos, foi prontamente assistido ainda no relvado e, já na maca, levantou o braço.

A partida foi suspensa a poucos minutos do fim. O NEC vencia por 2-1. Bas Dost fez um golo e uma assistência.