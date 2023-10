Bellingham bisa e dá vitória ao Real em Barcelona

O Real Madrid venceu, fora, o FC Barcelona, por 2-1, com remontada e “show” de Bellingham.

Os catalães até marcaram primeiro, por Gundogan, logo aos seis minutos, mas os merengues deram a volta ao marcador com bis do jovem médio inglês.

Bellingham marcou aos 68 e aos 92 minutos e soma já 13 golos na temporada pelo Real Madrid: 10 no campeonato e três na Champions (mais um pela seleção).

Com este triunfo, o Real Madrid assume a liderança da liga espanhola, com 28 pontos, os mesmos do Girona. Já o Barça mantém os 24.

João Cancelo e João Félix foram titulares pelo Barça.