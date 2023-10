Brasileirão. Palmeiras de Abel volta às vitórias, Caixinha reforça segundo lugar

O Palmeiras, de Abel Ferreira, colocou um ponto final na "pior série" desde que o treinador português chegou ao cargo com uma vitória em casa do Coritiba, por 2-0.

Matheus Bianqui ainda marcou primeiro para o Coritiba, mas o golo foi invalidado por fora de jogo. Gustavo Gómez, aos 33 minutos, e Joaquín Piquerez, nos descontos da primeira parte, deram a vitória a Abel Ferreira.

Com este triunfo, o Palmeiras coloca um ponto final numa série de quatro derrotas seguidas para o Brasileirão. A equipa de Abel Ferreira regressa ao "top-4" e fica a 12 pontos do líder Botafogo, que empatou na receção ao Athletico Paranaense.

Vítor Castanheira, adjunto de Abel, que cumpre castigo, assume que é difícil ainda sonhar pelo título: "Logicamente que os pontos que estão em disputa ainda são muitos. Matematicamente é possível? É. Difícil, claro que sim. Faltam 10 jogos. Sabemos o que ainda está em disputa e nesses 10 jogos só temos um pensamento claro que é lutar pela vitória em todos eles."

Abel Ferreira já entregou o título ao Botafogo e sublinhou essas declarações após a eliminação nas meias-finais da Libertadores.

Já o RB Bragantino, de Pedro Caixinha, venceu o Fluminense em casa, por 1-0, e aproximou-se da liderança.

Eduardo Sasha marcou o único golo do encontro, aos 17 minutos de jogo. O Bragantino aproveita o deslize do Botafogo e segura o segundo lungar, mas agora apenas a sete do líder do campeonato.

Em conferência de imprensa, Caixinha garante que a equipa não pensa no primeiro lugar: "Lutamos contra nós próprios. Queremos ser melhores do que fomos na primeira volta. Só pensamos no próximo jogo, essa é a nossa forma de ver o futebol. Estamos satisfeitos com o que estamos conquistando até aqui."