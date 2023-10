O Milan foi derrotado, em casa, pela Juventus e perdeu a liderança da liga italiana de futebol.

No clássico transalpino, a Juve levou a melhor graças ao único golo do encontro, marcado por Locatelli.

Os “rossoneri”, de Rafael Leão, podem queixar-se da expulsão de Thiaw, aos 40 minutos, que complicou as contas.

Com este resultado, o Milan cai para segundo, mantendo os 21 pontos, menos um do que o Inter. Já a “Vecchia signora” subiu ao terceiro lugar, com 20 pontos.