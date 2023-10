O Raków, adversário do Sporting na Liga Europa, perdeu em casa do Górnik, por 2-1, em mais uma partida do campeonato polaco.

Crnac marcou o golo do Raków, mas antes Daisuke Yokota tinha bisado para a equipa da casa.

Nesta altura, o Raków é atualmente quarto classificado, a três pontos do líder Slask Wroclaw.

O Sporting viaja até à Polónia na próxima quinta-feira para disputar a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa.