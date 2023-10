Morreu Bobby Charlton

O ex-jogador Bobby Charlton morreu este sábado, aos 86 anos.

O antigo médio, um ícone do Manchester United e do futebol inglês, é considerado um dos melhores futebolistas da história.

Pelos "red devils", onde jogou entre 1956 e 1973, Charlton marcou 249 golos em 758 jogos oficiais. Depois ainda passou por Preston North End (1973/74) e Watford (1975). Por Inglaterra somou 106 partidas e marcou 49 golos.



"O Manchester United está de luto pelo falecimento de Sir Bobby Charlton, um dos maiores e mais queridos jogadores da história do nosso clube", lê-se no site oficial do clube inglês. "O seu histórico incomparável de conquistas, caráter e dedicação vai ficar para sempre gravado na história do Manchester United e do futebol inglês e o seu legado vai viver através do trabalho transformador da Fundação Sir Bobby Charlton", acrescenta.

Bobby Charlton foi campeão do Mundo pela Inglaterra em 1966 e conquistou a Bola de Ouro nesse mesmo ano.