O Bayer Leverkusen derrotou o Wofsburgo, por 2-1, em partida da jornada 8, e mantém a liderança da liga alemã.

Os golos dos “farmacêuticos” foram apontados por Alejandro Grimaldo, defesa ex-Benfica, e Jeremie Frimpong.

Já pelo Wofsburgo, com Tiago Tomás de início, ainda empatou Lacroix.

O Leverkusen é líder da Bundesliga com 22 pontos, mais um do que o Estugarda, que derrotou o Union Berlim, adversário do Sp. Braga na Liga dos Campeões.