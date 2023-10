Cristiano Ronaldo marca de livre direto

O Al Nassr venceu o Damac, por 2-1, em partida da liga saudita. Cristiano Ronaldo voltou a marcar e o clube sobe ao terceiro lugar da classificação.

Os visitantes até marcaram primeiro (por N'Koudou), mas dois livres diretos deram a volta ao marcador, com tentos de Talisca, ex-Benfica, e CR7, no espaço de quatro minutos.

Com este triunfo, o Al Nassr, treinado por Luís Castro, sobe ao terceiro lugar, ultrapassando o Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo e Jota. Na frente está o Al Hilal, de Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo leva 18 golos (11 no campeonato) em 18 jogos (mais seis assistências) pelo clube da Arábia Saudita, subindo para 41 golos no ano 2023, em todas as partidas oficiais do ano, incluindo seleção.