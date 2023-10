Papu Gómez suspenso por dois anos após teste positivo a doping

O internacional argentino Papu Gómez foi suspenso por dois anos por ter acusado positivo a doping.

O extremo de 35 anos fez parte da seleção da Argentina que venceu o Mundial em dezembro. Acusou positivo a uma substância proibida em novembro e vai agora ter de cumprir uma suspensão longa que pode implicar o fim da carreira ao mais alto nível.

Papu Gómez garante que tomou um xarope que habitualmente os filhos tomavam quando se sentiam doentes e é essa substância que motivou o teste positivo.

O Sevilha soube do resultado do teste e rescindiu o contrato com o jogador, que assinou pelo Monza por uma temporada.

Ao longo da carreira, o avançado jogou no Arsenal de Sarandí, San Lorenzo, Catania, Metalist, Atalanta, Sevilha e Monza. Foi internacional em 17 ocasiões, duas delas no Mundial que a Argentina conquistou.