Brighton segura Mitoma com novo contrato

O Brighton & Hove Albion anunciou a renovação de contrato com o internacional japonês Kaoru Mitoma. O novo vínculo é agora válido por mais duas épocas, até 2027.

O clube inglês segura uma das suas principais figuras. O japonês leva três golos e quatro assistências esta temporada e tem sido um dos destaques da Premier League já desde a época passada.

Mitoma foi contratado pelo Brighton em 2021 ao Kawasaki Frontale. Depois de uma primeira época de empréstimo aos belgas do St. Gilloise - clube com o mesmo dono do Brighton - o avançado afirmou-se na Premier League.

No total, soma 13 golos e 11 assistências em 52 jogos pelo Brighton.

"Assegurar que um jogador da qualidade do Mitoma fica na época durante muito tempo é uma fantástica notícia. Ele adaptou-se à Premier League e rapidamente tornou-se dos nossos jogadores mais importantes. É um reflexo do trabalho dos departamentos que levaram à sua contratação, ao seu empréstimo e à integração na equipa", afirmou o diretor David Weir.