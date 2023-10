Abel Ferreira volta a perder e atravessa pior fase desde que chegou ao Palmeiras

O Palmeiras, de Abel Ferreira, perdeu na receção ao Atlético Mineiro, por 2-0. São já seis jogos consecutivos sem vencer. Para o campeonato, são quatro derrotas consecutivas.

O ex-FC Porto Hulk abriu o marcador no Allianz Parque logo aos 2 minutos e jogo e Paulinho fechou a contagem já perto do final, aos 76 minutos.

Abel Ferreira, que cumpre castigo, não esteve no banco de suplentes, mas o adjunto Vítor Castanheira não nega que é a pior fase desde que chegou ao Brasileirão.

"Não há como fugir, é a pior fase desde que chegamos ao Palmeiras. Temos que assumir isso. Queríamos muito estar na final da Libertadores, fizemos tudo, mas infelizmente não conseguimos. É lógico que uma eliminação na meia-final abala, e temos sentido isso", reconhece.

A derrota atira o Palmeiras para o 5.º lugar da classificação, fora do apuramento direto para a Libertadores. Castanheira pede união interna: "Nos momentos difíceis, de turbulência, é quando as famílias precisam estar mais unidas."

Pedro Caixinha em estado de graça

O RB Bragantino é a surpresa do Brasileirão. Em casa do Santos, a equipa orientada pelo português Pedro Caixinha venceu por 3-1.

Eduardo Sasha bisou, aos 9 e 29 minutos, e Eric Ramires fez o terceiro. O "Peixe" já só reduziu perto do apito final, aos 86 minutos, com um golo na própria baliza.

São sete jogos consecutivos no Brasileirão sem perder: cinco vitórias e dois empates. Os resultados isolam o RB Bragantino no segundo lugar do Brasileirão, com 49 pontos, mais dois do que o Flamengo e cinco do que Grémio, Palmeiras e Athletico Paranaense.

O campeonato continua a ser liderado pelo Botafogo, com 58 pontos.