Real Sociedad pediu mais 254 bilhetes ao Benfica

O presidente da Real Sociedad confirma que o clube pediu mais 254 bilhetes ao Benfica para a partida de terça-feira da Liga dos Campeões. Bascos tentam remediar a polémica dos bilhetes devolvidos pelos encarnados.

Jokin Aperribay conta: “O que se passou com os bilhetes desses sócios, que foram 254, não tem nada a ver com a Real. O Benfica tem uma forma de te fazeres sócios para depois poderes comprar bilhetes. Estamos em contacto com o Benfica e pedimos que nos mandassem mais 254 bilhetes para correspondermos à procura".

De recordar que, segundo o jornal As, o Benfica terá percebido que centenas de adeptos da Real Sociedad se fizeram sócios da equipa da Luz para terem acesso, mais barato, ao ingresso para a partida da Champions na próxima terça-feira. Por isso, as águias devolveram o dinheiro do bilhete aos bascos.

Aperribay acrescentou: o Benfica "não pode dar os dados das pessoas que compraram os bilhetes por uma questão de proteção de dados", sendo que a Real Sociedad "não avaliou essa forma de comprar bilhetes porque o Benfica não queria abrir outras portas [além do setor visitante] para os adeptos da Real."