Não haverá jogos da UEFA em Israel "até notícia em contrário"

A UEFA anunciou, esta quinta-feira, que não haverá jogos das suas competições em Israel "até notícia em contrário", devido ao conflito entre o Estado Judaico e o Hamas.

A decisão foi tomada após reunião do Comité Executivo do organismo, "após cuidadosa avaliação da atual situação de segurança" no país. Assim, o jogo da seleção israelita feminina com o Cazaquistão, da Liga das Nações, já a 31 de outubro, e possivelmente os jogos da seleção masculina diante de Suíça e Roménia, a contar para o apuramento para o Euro 2024, no início de novembro, terão de ser jogados fora de Israel.

A UEFA solicitou a Maccabi Haifa, que compete na Liga Europa, e a Maccabi Tel-Aviv, na Liga Conferência, que proponham estádios alternativos para os seus jogos em casa nas competições europeias.

Além disso, o Villarreal-Maccabi Haifa e o Maccabi Tel-Aviv-Zorya Luhansk, que estavam marcados para o dia 26 de outubro, foram adiados para 6 de dezembro e 25 de novembro, respetivamente.

Relativamente à Youth League, o Maccabi Haifa retirou a participação da sua equipa de sub-19. O Sparta de Praga passa, assim, para a segunda ronda do caminho dos campeões nacionais.