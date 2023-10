Apostas ilegais. Roma “confia totalmente” em Zalewski e El Shaarawy

A Roma, de José Mourinho, defende Nicola Zalewski e Stephan El Shaarawy no caso das apostas desportivas ilegais em Itália.

“Relativamente aos rumores espalhados nos últimos dias sobre o alegado envolvimento de alguns dos seus membros na investigação relativa às apostas de futebol, a AS Roma expressa o seu total apoio a Nicola Zalewski e Stephan El Shaarawy, vítimas de repetidas especulações que prejudicaram injustamente a sua imagem”, lê-se no comunicado do clube romano.

Segundo a Roma, “o clube confia totalmente em Nicola e Stephan quando dizem que não têm nada a ver com este assunto”.

De recordar que a polémica no campeonato italiano relacionada com apostas ilegais já levou à suspensão de Nicolò Fagioli (Juventus) e à abertura deinvestigação em relação a Sandro Tonali (Newcastle) e Zaniolo (Aston Villa).