Apostas ilegais. Fagioli suspenso por sete meses

A Juventus confirma que o médio Nicolò Fagioli está suspenso pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) devido a apostas desportivas ilegais.

A suspensão começa esta quinta-feira, 19 de outubro, e termina a 19 de maio. O jogador poderá voltar na última jornada do campeonato transalpino, a 26 de maio, contra o Monza.

Na nota oficial, o clube de Turim revela que Fagioli vai iniciar tratamento terapêutico para combater o vício. Esta iniciativa levou à redução do castigo - de 12 meses para 7 meses -, mais uma multa de 12.500 euros.

“A Juventus recebeu hoje a notificação da FIGC e mostra-se disponível para apoiar, de forma integral, o jogador Nicolò Fagioli durante o tratamento. Estamos totalmente convencidos de que o jogador, com o apoio do clube, dos colegas de equipa, da família e dos profissionais que o vão ajudar, regressará, quando a suspensão terminar, à competição totalmente restabelecido”, lê-se no comunicado.

O jogador já confirmou que fazia apostas e que chegou a ter dívidas de três milhões de euros.

Segundo a denúncia que levou à abertura do processo, há mais atletas envolvidos no esquema de apostas desportivas. Tonali e Zaniolo, por exemplo, foram afastados da última concentração da seleção italiana.