António Oliveira e Armando Evangelista vencem no Brasileirão

O Cuiabá e o Goiás, treinados pelos portugueses António Oliveira e Armando Evangelista, respetivamente, venceram no regresso à competição no Brasileirão, na madrugada desta quinta-feira.

O Cuiabá venceu na visita ao Coritiba, por 3-0. Os golos foram apontados por Deyverson, aos 24 minutos, Isidro Pitta, aos 82, e Raniele, aos 88. Reencontro vitorioso de António Oliveira com a anterior equipa.

O Goiás recebeu e bateu o São Paulo, por 2-0. Os dois golos foram apontados na primeira parte: Hugo abriu o marcador logo aos dez minutos e Everton Morelli fixou o resultado final aos 45+5.

Na próxima jornada, as duas equipas defrontam-se, em duelo de treinadores portugueses. Para já, o Cuiabá está no décimo lugar, com 36 pontos, em lugar de apuramento para a Copa Sul-Americana, e o Goiás em 18.º, com menos seis pontos, em zona de despromoção.

O último lugar de qualificação para as provas continentais e o primeiro acima da linha de água estão separados por apenas dois pontos.