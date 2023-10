Português Alexandre Santos estreia nova Superliga africana

A primeira edição da Superliga Africana de futebol vai ter oito equipas e um treinador português.

Nesta nova prova, acertada entre a Confederação Africana de Futebol e a FIFA, as primeiras oito equipas participantes vão ser convidadas tento em conta o “ranking” atual e a divisão geográfica.

A partir da próxima temporada, esta “African Football League” vai ser alargada para 24 clubes.

Na primeira edição, o Petro de Luanda, do treinador português Alexandre Santos, e onde jogam Pedro Pinto e Alexandre Guedes, é um dos participantes. A equipa angolana vem de duas boas prestações na Champions africana.

Alexandre Santos, ex-comentador da Bola Branca, diz que “é um orgulho para nós a participação do Petro na primeira edição da African Football League. Vamos lutar com todas as nossas forças para conseguir derrotar o campeão da África do Sul, mesmo sabendo que não vivemos um bom momento internamente pela ausência total de jogos”.

As outras sete equipas são: Al Ahly (Egito), Espérance de Tunis (Tunísia), Wydad (Marrocos), Enyimba (Nigéria), Mazembe (RD Congo), Mamelodi Sundowns (África do Sul) e o Simba (Tanzânia).

O jogo entre o Petro de Luanda e o Mamelodi Sundowns está marcado para o próximo sábado, às 16h30, em Luanda.

A AFL, nesta primeira edição, joga-se sempre a duas mãos (quartos-de-final, meias-finais e final), entre 20 de outubro e 11 de novembro.