O avançado Neymar sofreu uma lesão grave durante o Uruguai – Brasil, partida da fase de qualificação para o Mundial 2026 e vai falhar os próximos meses.

A Confederação Brasileira de Futebol confirma que Neymar fez uma rutura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

O jogador do Al-Hilal, de Jorge Jesus, vai ser operado, em data ainda a definir.