Jenni Hermoso regressa às convocatórias da seleção espanhola

Além da avançada do Pachuca, regressam à lista Salma Paralluelo, do Barcelona, Esther González, do Gotham FC, e Ivana Andrés, do Real Madrid. Mapi León e Patri Guijarro, do Barcelona, que tinham sido chamadas contra a sua vontade em setembro , não estão nesta lista.

Rubiales é investigado por delitos de agressão sexual e coação para com Hermoso, que se prepara para voltar ao contexto seleção pela primeira vez desde a final do Mundial, que a Espanha conquistou, em agosto.

Em setembro, 39 jogadoras, incluindo 21 das 23 campeãs do mundo (só não assinaram Claudia Zornoza, que horas depois anunciou o adeus à seleção, e Athenea del Castillo), pediram à RFEF a reestruturação do organigrama do futebol feminino e asseguraram que as mudanças feitas "não são suficientes" para que se sintam "em lugar seguro".

Nessa altura, diziam que não regressariam à seleção a não ser que houvesse mudanças estruturais. Tomé convocou-as na mesma, o que provocou reação das jogadoras, insistindo que se mantinham inelegíveis.

No entanto, a ameaça de castigos pesados - incluindo retirada da licença federativa por um período entre dois e cinco anos - forçou-as a apresentar-se a estágio. Após longas reuniões com vários poderes do futebol espanhol, que desencadearam mudanças imediatas no organigrama do futebol feminino e da própria RFEF, a maioria das jogadoras aceitou ficar. Guijarro e León, porém, voltaram a casa.

Esta quarta-feira, Jenni volta a integrar uma convocatória da seleção espanhola, pela primeira vez desde a final do Mundial. Acompanham-na as principais figuras, numa lista de 23 jogadoras para os duelos com Itália e Suíça, ambos fora, relativos à fase de grupos da Liga das Nações.