Atual presidente do Barcelona implicado no caso Negreira

A justiça espanhola decidiu implicar o atual presidente do Barcelona, Joan Laporta, no chamado caso Negreira, por considerar que os pagamentos ao antigo presidente do Comité Técnico de Árbitros constituem um delito com efeito continuado.

De acordo com a agência noticiosa EFE, o juiz Joaquín Aguirre, do Tribunal de Instrução número 1 de Barcelona, quer investigar Laporta e os restantes elementos da sua direção, que assim se juntam a dois antigos presidentes do clube, Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu, que já estavam indiciados.

A decisão do juiz contraria o Ministério Público que tinha excluído Laporta da investigação, por considerar que os pagamentos suspeitos feitos a José Negreira entre 2008 e 2010, durante o seu primeiro mandato, tinham prescrito.

Joaquín Aguirre entende que pagamentos são um “delito continuado” e considera que o período de prescrição deve ser contado a partir da data do último pagamento, que ocorreu em julho de 2018, altura em que o clube era liderado por Josep Maria Bartomeu.

Assim, o juiz defende que o “delito de efeito continuado” devem implicar todos os que lideraram o clube entre 2001 e 2018, uma vez que a entidade pagadora é sempre o Barcelona.